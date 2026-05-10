Çok sinirlendi! Sergen Yalçın\'ı çıldırtan soru

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.
Basın toplantısı esnasında bir gazetecinin sorduğu soru, Sergen Yalçın'ı epey sinirlendirdi. Sorulan soruda, "Beşiktaş 40 yıldır derbi kazanamadığı bir sezon geçirdi bildiğim kadarıyla. Bunun yanı sıra Avrupa'da yok Beşiktaş. Herkes bir bahane söylüyor ama Beşiktaş'ta çocuklar ağlıyor. Bugün yayıncı kuruluş 4 tane çocuk gösterdi, babalarının teselli etmeye çalıştığı... Başarısızlıkta sorumlu kim?" ifadeleri kullanıldı.
Soru karşısında rahatsızlığını gizleyemeyen Sergen Yalçın, gazeteciye tepki göstererek, "Sen biraz egzajere ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan... Bunlar çok egzajere edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz, kupa finali oynamıyoruz hocam yapma! Olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla ama öyle değil yani. Sen abartıyorsun biraz bence." sözlerini sarf etti.
