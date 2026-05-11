40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

11.05.2026 11:26
Danimarka Ligi’nde Aarhus, Brondby’yi 2-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aarhus, 40 yıl sonra lig kupasını yeniden müzesine götürdü.

Danimarka Ligi’nde Aarhus, tam 40 yıl sonra şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyona Grubu’nun 9. haftasında Brondby deplasmanına çıkan Aarhus, kritik mücadeleyi 2-0 kazanarak mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLLER ERKEN GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Aarhus, henüz 3. dakikada Henrik Dalsgaard’ın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekip, 26. dakikada Kevin Yakob’un ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Aarhus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

40 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Bu galibiyetle puanını 64’e yükselten Aarhus, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Danimarka temsilcisi, son şampiyonluğunu 1985-1986 sezonunda yaşamıştı. Kulüp böylece tam 40 yıl sonra yeniden Danimarka’nın en büyüğü olmayı başardı.

