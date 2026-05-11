Saadet Partisi\'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, benzer bir yargı süreci bu kez Saadet Partisi’nde yaşandı. Partinin 9. Olağan Büyük Kongresi’nin usule aykırı yapıldığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

KAYYUM TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler tarafından açılan davada, Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 9. Olağan Büyük Kongresi’nin usule aykırı olduğu öne sürülmüştü. Davacılar, kongrenin geçersiz sayılmasını isterken parti yönetimine üç kişilik kayyum heyeti atanmasını da talep etmişti.

MAHKEME BAŞVURUYU REDDETTİ

Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra davanın reddine karar verdi. Böylece kongrenin iptali ve kayyum atanması yönündeki talepler kabul edilmedi. Kararla birlikte Saadet Partisi yönetimine ilişkin hukuki süreçte ilk aşama tamamlanmış oldu.