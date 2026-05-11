En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

11.05.2026 11:39  Güncelleme: 11:41
Samsun’da balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün iş yerinin önünden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi Hatun Kabadayı, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan eşi ve oğlunun olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

Samsun’da meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün evden çıkan 3 çocuk annesi Hatun Kabadayı, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Ankara yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkisinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Murat G. (45) yönetimindeki otomobil, Samsun’dan Kavak yönüne ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı’ya (50) çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Hatun Kabadayı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İŞE BAŞLAYACAĞI İLK GÜNMÜŞ

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı’nın bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün olduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan kadının, dolmuştan indikten sonra çalışacağı fabrikanın karşısında yaşamını yitirmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

EŞİ VE OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından olay yerine gelen eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı sinir krizi geçirdi. Yol ortasında Hatun Kabadayı’nın cansız bedenine sarılan aile fertlerinin feryatları çevredeki vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.  Yakınlarının ağıtları olay yerinde yürek burktu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hatun Kabadayı’nın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

