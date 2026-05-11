Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo ile Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın bir araya geldiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Barcelona- Real Madrid maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada ortaya çıkan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ANLAR

El Clasico öncesinde bir araya gelen Olivia Rodrigo ile Lamine Yamal’ın samimi görüntüleri dikkat çekti. Özellikle Olivia Rodrigo’nun genç futbolcuya hayranlıkla baktığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Barcelona’nın yıldız adayı olarak gösterilen Lamine Yamal’ın dünya çapındaki popülerliği bir kez daha ortaya çıkarken, görüntüler futbol ve magazin dünyasını bir araya getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olivia Rodrigo ile Lamine Yamal’ın buluşmasına ait görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları özellikle Rodrigo’nun bakışlarıyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.