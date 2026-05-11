Real Madrid\'e alacak! Mourinho\'dan Süper Lig\'de dengeleri değiştirecek transfer

LaLiga’da şampiyonluğu Barcelona’ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden Real Madrid’de teknik direktör gündemi hareketlendi. İspanyol devinin Jose Mourinho ile görüşmelere başladığı iddia edilirken, Portekizli çalıştırıcının ilk transfer hedefinin Victor Osimhen olduğu öne sürüldü.

XABI ALONSO DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Sezona Xabi Alonso yönetiminde başlayan Real Madrid’in, takım içinde yaşanan problemler ve Barcelona karşısında alınan ağır mağlubiyetlerin ardından İspanyol teknik adamla yollarını ayırdığı belirtildi.

Kulübün geçici olarak Castilla teknik direktörü Alvaro Arbeloa’yı göreve getirdiği ancak yönetimin uzun vadeli plan için Jose Mourinho ismine yöneldiği ifade edildi.

MOURINHO’DAN OSIMHEN TALEBİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre Jose Mourinho, Real Madrid yönetimine ilk transfer talebini iletti. Portekizli teknik adamın, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in kadroya katılmasını istediği iddia edildi. Mourinho’nun, hücum hattında yıldız bir golcüyle yeni bir yapı kurmayı planladığı öne sürüldü.

GALATASARAY CEPHESİ AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Haberde Galatasaray yönetiminin, Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Victor Osimhen’i takımda tutmak istediği belirtildi. Ancak sarı-kırmızılıların astronomik seviyede bir teklif gelmesi halinde transfer için masaya oturabileceği ifade edildi. Osimhen’in adı son dönemde Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılıyor.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerinden biri oldu.