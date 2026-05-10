Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı

Eskişehir’de “erkek arkadaş” meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Parkta buluşan kız çocukları arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki bir kız çocuğu 16 yaşındaki iki kız çocuğunu yaraladı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Büyükdere Mahallesi Güller Sokak’taki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Ö.Ö. (16), K.K. (16) ve S.Ü. (14) arasında “erkek arkadaş” nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında S.Ü.’nün yanında getirdiği bıçakla saldırdığı öne sürüldü.

3 KIZ ÇOCUĞU YARALANDI

Yaşanan arbedede Ö.Ö. ve K.K. bacaklarından bıçakla yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen S.Ü. ise parmaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaralılardan iki kişi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, S.Ü.’nün ise Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.