Muhittin Böcek\'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

11.05.2026 12:19
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. Gökhan Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba’nın babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro talep ettiğini söylemişti. Bu iddianın sorulduğu Muhittin Böcek, "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in savcılıkta verdikleri etkin pişmanlık ifadelerinin detayları ortaya çıktı. Yaklaşık 8,5 saat süren ifade işlemlerinde baba Böcek, oğlunun 1 milyon euro iddiasını doğruladı. 

İFADE İŞLEMLERİ GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek dün adliyeye getirildi.

Baba-oğulun savcılıktaki ifade işlemlerinin saat 18.35’te başladığı belirtildi. İfade alma sürecinin yaklaşık 8,5 saat sürdüğü ve işlemlerin sabaha karşı 03.00’e kadar devam ettiği kaydedildi.

ÖNCE GÖKHAN BÖCEK’İN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak Gökhan Böcek’in ifadesine başvuruldu. Ardından Muhittin Böcek savcılık makamına çıkarıldı.

Başsavcılıkta gerçekleştirilen işlemlerde şüphelilere dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamında belirlenen çeşitli konularla ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi. İfadelerin avukatlar eşliğinde alındığı belirtildi.

“1 MİLYON EURO İSTENDİ, PARA TESLİM EDİLDİ”

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini öne sürdü.

Durumu babasına anlattığını belirten Gökhan Böcek, Muhittin Böcek’in kendisine “Gereğini yap” dediğini ifade etti. Gökhan Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden Veli Ağbaba’ya teslim ettiğini söyledi.

“KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE GENEL MERKEZDEN BİZE DESTEK PARASI GELİRDİ”

İfadesinde başka iddialarda da bulunan Gökhan Böcek, Özgür Özel’in Antalya ziyaretinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim edildiğini ileri sürdü.

Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek sağlandığını öne süren Gökhan Böcek, “Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik” dedi.

MUHİTTİN BÖCEK: OĞLUMUN BEYANI DOĞRU

Muhittin Böcek ise savcılık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir toplantıda kullandığı ifadelerin ardından parti genel merkezinin adaylık ve kampanya süreci için maddi ve manevi destek talepleri olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Bu nedenle oğlu Gökhan Böcek’e gerekli desteğin sağlanması yönünde konuştuğunu anlatan Muhittin Böcek, oğlunun kendisine Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon euro talep edildiğini söylediğini ifade etti.

Muhittin Böcek, “Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” dedi.

200 BİN DOLAR İDDİASI DA SORULDU

Savcılıkta Muhittin Böcek’e, Gökhan Böcek’in Özgür Özel’in talebi üzerine Antalya’daki lansman sırasında 200 bin dolar verildiğine yönelik iddiası da soruldu.

Muhittin Böcek bu konuda, “Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim” ifadelerini kullandı.

