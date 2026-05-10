Abdullah Kavukcu Osimhen\'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam

Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da ismi sık sık transfer dedikoduları ile anılan Victor Osimhen'in geleceği merak edilmeye başlandı. Nijeryalı golcü için Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan açıklama geldi.

ABDULLAH KAVUKCU'DAN OSIMHEN SÖZLERİ

Galatasaray'ın Osimhen için 150 milyon Euro talep ettiği konuşuluyordu. Sarı-kırmızılıların Osimhen'den beklentisi ile ilgili HT Spor'a konuşan Kavukcu, "Osimhen’i 150 milyon euroya satar mısın? Ben Abdullah Kavukcu olarak satmam ama tabii ki son karar başkanımızın ve yönetim kurulumuzundur. Şu anda Osimhen bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık. Ne transfer ne de teklif… Bunlara bakmadık bile. Zaten Osimhen’i herkes izleme altına alıyor" şeklinde konuştu.

OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Osimhen 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.