AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesine ziyaret - Son Dakika
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesine ziyaret

10.05.2026 16:50
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Anneler Günü dolayısıyla şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın annesi Zehra Yalçın’ı ziyaret etti.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, Anneler Günü vesilesiyle şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı evinde ziyaret etti.

"ŞEHİTLERİMİZİN ANNELERİ BİZLERİN BAŞ TACIDIR"

Ziyarette şehit ailelerinin fedakârlığına dikkat çeken Şankazan, “Şehitlerimizin aileleri, anneleri bizlerin baş tacıdır. Bir gün değil her zaman, yanlarındayız, dualarını almak, ellerini öpmek bizler için onurdur. ‘Vatan Saolsun’ diyen kıymetli şehit ailelerine borcumuz hiçbir zaman ödenemez. Onların bir evladı gibi yanlarında olmaya, hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Şehit Aybüke öğretmenimiz tüm ülkemize örnek başarılı bir öğretmenimizdi. Fedakârlığı, sabrı ve metanetiyle tüm annelerimize örnek olan Zehra teyzemizin Anneler Günü’nü gönülden tebrik ediyor, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.” dedi.

Ziyaret dolayısıyla Şankazan’a teşekkür eden Zehra Yalçın, “Anneler Günü dolayısıyla gelmeniz bizleri çok memnun etti.” dedi.

17:26
16:49
16:36
16:27
15:52
15:32
