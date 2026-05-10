Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
10.05.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Haber Videosu

Kanada’nın British Columbia eyaletinde meydana gelen motosiklet kazası görenleri şaşkına çevirdi. Çarpışmanın etkisiyle bir motosiklet trafik ışığında asılı kaldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yaşanan sıra dışı trafik kazası büyük şaşkınlık yarattı. Bir motosikletin, meydana gelen çarpışmanın ardından trafik ışığında asılı kalması dikkat çekti.

YARALI MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler hem sürücüye müdahale etti hem de yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı.

Dış basında yer alan haberlere göre; yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kazanın ardından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, motosikletin trafik lambasına saplanmış şekilde havada durması kullanıcıları hayrete düşürdü. 

Olaya tanıklık eden vatandaşlardan William Chan, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Sanki film izliyordum" dedi. 

3. Sayfa, Güncel, Kanada, Dünya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:23
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
14:43
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:19:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.