Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yaşanan sıra dışı trafik kazası büyük şaşkınlık yarattı. Bir motosikletin, meydana gelen çarpışmanın ardından trafik ışığında asılı kalması dikkat çekti.

YARALI MOTOSİKLETLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler hem sürücüye müdahale etti hem de yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı.

Dış basında yer alan haberlere göre; yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kazanın ardından çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, motosikletin trafik lambasına saplanmış şekilde havada durması kullanıcıları hayrete düşürdü.

Olaya tanıklık eden vatandaşlardan William Chan, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Sanki film izliyordum" dedi.