TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı

TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
11.05.2026 08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı
TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar’ın Anneler Günü yayını sırasında kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışma yarattı. Tepkilerin ardından Açıkkar’ın görevden alındığı iddia edildi.

TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü’nde yayınlanan haber bülteninin kapanışında yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Açıkkar’ın canlı yayındaki sözleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

“BEN DE BİR PATİLİ ANNEYİM” DEDİ

Canlı yayında konuşan Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı. Sunucunun evcil hayvan sevgisine vurgu yaptığı konuşma sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Açıkkar’ın açıklamaları sonrası sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar sunucuya destek verirken, bazı kullanıcılar ise sözleri eleştirdi. Tartışmalar kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.

GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber sunuculuğu görevinden aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili TRT cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Nüfus hızla düşüyor patili anneler sayesinde 11 11 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Artık ülkede hayvan beslediğini söyleyen işinden oluyor. şaşırtıcı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
