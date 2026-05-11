TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı

TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü’nde yayınlanan haber bülteninin kapanışında yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Açıkkar’ın canlı yayındaki sözleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Canlı yayında konuşan Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili annesiyim” ifadelerini kullandı. Sunucunun evcil hayvan sevgisine vurgu yaptığı konuşma sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
Açıkkar’ın açıklamaları sonrası sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar sunucuya destek verirken, bazı kullanıcılar ise sözleri eleştirdi. Tartışmalar kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi.
Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber sunuculuğu görevinden aldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili TRT cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
