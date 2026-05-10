Düğün masrafını düşürmek için damatlığını reklam panosuna çevirdi
Düğün masrafını düşürmek için damatlığını reklam panosuna çevirdi

10.05.2026 11:27
Denizli'de dünya evine giren damat, düğün masraflarını hafifletmek için uyguladığı sıra dışı yöntemle davetlileri hayretler içerisinde bıraktı. Damatlığına yaklaşık 20 firmadan reklam alan Ramazan Bekrek, bu yöntemle düğün masraflarının dörtte birini karşılamayı başardı.

Denizli'de hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abas çiftinin düğününe, damadın reklam panosunu andıran damatlığı damga vurdu. Düğün maliyetlerinin artması üzerine çözüm arayışına giren damat Bekrek, yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenerek kendisine sponsor bulmaya karar verdi. Çevresindeki işletmelerle görüşerek yaklaşık 20 firma ile el sıkışan Bekrek, firmaların isimlerini damatlığının üzerine yerleştirdi.

Genç çiftin alkışlar eşliğinde salona girişi sırasında damat Ramazan Bekrek'in üzerindeki yazılar, ilk anda davetliler tarafından anlamlandırılamadı. Ancak çift yaklaştıkça damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların isimlerinin yer aldığı fark edildi. Şoke olan birçok davetli, cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı. Damatlığının her santimetresini birer ticari alana çeviren Ramazan Bekrek, bu sıra dışı fikir sayesinde düğün masraflarının dörtte birini finanse etmeyi başardı. Yurt dışındaki örneği Denizli şartlarına entegre eden genç damadın bu hamlesi, sadece ekonomik bir kolaylık sağlamakla kalmadı, aynı zamanda düğünün en çok konuşulan detayı haline geldi.

"Gülen var, ilginç bulan var"

Sıra dışı fikriyle düğünü ucuza getiren damat Ramazan Bekrek, "Bu fikir ilk önce yurt dışında yapılmış, bir denemesi var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Türkiye'de de yapılabileceğini düşündüm. Toplam 20 kadar firma sponsoru olduğu üzerime düğün masraflarımızın da yaklaşık 4'te 1'i kadar karşıladı. Ayrıca çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bir fikir de olarak da güzel o yüzden yaptım. Yani eşim ilk önce ‘10 firma olmadan bunu yapma' dedi. ‘10 firma olursa yapabilirsin. Ben de destekliyorum' dedi. Yani gülen var, değişik bulan var, ilginç bulan var, farklı tepkiler var. Tabi ki ailem destekledi, hepsi arkamdaydı. Özellikle eşim başta olmak üzere. O olmasaydı zaten bu projeyi yapamazdık. Doğal olarak en azından bir bütçe olarak katkısı sağladı" dedi.

"Garip ve mutlu hissedeceğim"

İlk duyduğu anda fikri farklı bulduğunu ifade eden gelin Pınar Abas ise "Sonra "Neden yapılmasın ki?" dedim ve destek verdim. Arkadaşlarım şaşırdılar, "Olmaz" diye konuştular ama ben de ‘Neden olmasın' dedim ve eşimin yanında durmayı tercih ettim. İyi ki de durmuşum. Bence güzel, farklı, orijinal bir şey. Yani garip ve mutlu hissedeceğim. Belki de bunun eşim öncüsü olduğu için de ‘Babanız bunun öncüsü ve iyi ki böyle bir şey yapmış' diyeceğimi düşünüyorum. Hani sonuçta belirli kalıplar var ama ailelerimiz sonrasında bize destek çıktılar. Çünkü gerçekten maddi olarak belli şeyleri karşıladığı için de bizi de rahatlattı" diye konuştu.

"Daha önce böyle bir teklif gelmemişti, iyi ki geldi"

Damada sponsor olan arkadaşlarından Burak Özenir, "Damada sponsor oldum. Daha önce böyle bir teklif gelmemişti, iyi ki geldi. Hemen severek kabul ettim. Sözlü sözleşme yani bir yazılı sözleşmemiz yok. Karşılıklı güvene dayalı. Buradan da söyleyeyim, çocukları olduğunda hayatı boyunca giyecek kıyafetler bizim markamızdan ücretsiz olarak verilecektir" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sponsor İsmail Anatürk, "Nakit karşılığında sözlü bir anlaşma yaptık. Gece boyunca ceketinde bizim firmalarımızın adını taşıyacak. Gayet keyifli olacağını düşünüyorum. Daha önce böyle bir sponsorluk anlaşması yapmadım. Hemen kabul ettim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

