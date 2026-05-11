Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak

11.05.2026 07:51
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina’da yaptığı açıklamada Heybeliada Ruhban Okulu’nun eylül ayında yeniden açılacağını söyledi. 1971 yılında kapanan okulun 55 yıl sonra yeniden faaliyete geçecek olması dikkat çekti. Bartholomeos, yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken açılışın “görkemli” olacağını ifade etti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise gelişmeyi “tarihi karar” sözleriyle değerlendirdi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 1971 yılında kapanan Heybeliada Ruhban Okulu’nun 55 yıl sonra yeniden açılacağını açıkladı. Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina’da konuşan Bartholomeos, okulun eylül ayında yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.

“EYLÜL AYINDA AÇILIŞI KUTLAYACAĞIZ”

Patriklik makamına seçilişinin 35’inci yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bartholomeos, açılış için geri sayımın başladığını belirtti. Okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ifade eden Bartholomeos, “Eylül ayında açılışı kutlayacağız.” dedi.

İSTANBUL VURGUSU YAPTI

Konuşmasında İstanbul’a da özel vurgu yapan Bartholomeos, kenti “medeniyetlerin buluşma noktası” olarak nitelendirdi. “Herkesi İstanbul’a ve Fener’e, bu manevi atmosferi yaşamaya davet ediyorum.” diyen Patrik, Türkiye’deki dini özgürlükler ve Rum toplumunun sahip olduğu imkanlarla ilgili olumlu mesajlar verdi.

MİÇOTAKİS’TEN DESTEK MESAJI

Heybeliada Ruhban Okulu konusu, Bartholomeos ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesinde de gündeme geldi. Miçotakis, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasıyla ilgili bize ulaştırdığınız olumlu haberler son derece önemli. Bunun uzun zamandır arzuladığınız tarihi bir karar olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Heybeliada’daki Ruhban Okulu, 1844 yılında Fener Rum Patrikhanesi tarafından açılmıştı. O zamanki adı Yüksek Ortodoks Teoloji idi ve amacı din görevlisi yetiştirmekti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da bu okuldan mezun oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda faaliyetlerine devam eden kurum, İstanbul’daki Rum toplumunun en önemli eğitim merkezlerinden biri oldu.

Okul, 1971 yılında Anayasa Mahkemesi’nin 1965 yılında çıkarılmış Özel Öğretim Kurumları yasasının özel yüksek öğretime izin veren maddelerinin, “yüksek öğretimin sadece devlet eliyle verilebileceği” hükmü gerekçesiyle iptali sonucunda kapatılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    bizim yunanistanda türk okulumuz varmıda ülkemde ruhban okulu açılıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 09:24:01. #7.13#
