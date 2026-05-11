Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 1971 yılında kapanan Heybeliada Ruhban Okulu’nun 55 yıl sonra yeniden açılacağını açıkladı. Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina’da konuşan Bartholomeos, okulun eylül ayında yeniden faaliyete geçeceğini söyledi.

“EYLÜL AYINDA AÇILIŞI KUTLAYACAĞIZ”

Patriklik makamına seçilişinin 35’inci yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Bartholomeos, açılış için geri sayımın başladığını belirtti. Okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ifade eden Bartholomeos, “Eylül ayında açılışı kutlayacağız.” dedi.

İSTANBUL VURGUSU YAPTI

Konuşmasında İstanbul’a da özel vurgu yapan Bartholomeos, kenti “medeniyetlerin buluşma noktası” olarak nitelendirdi. “Herkesi İstanbul’a ve Fener’e, bu manevi atmosferi yaşamaya davet ediyorum.” diyen Patrik, Türkiye’deki dini özgürlükler ve Rum toplumunun sahip olduğu imkanlarla ilgili olumlu mesajlar verdi.

MİÇOTAKİS’TEN DESTEK MESAJI

Heybeliada Ruhban Okulu konusu, Bartholomeos ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesinde de gündeme geldi. Miçotakis, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasıyla ilgili bize ulaştırdığınız olumlu haberler son derece önemli. Bunun uzun zamandır arzuladığınız tarihi bir karar olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.