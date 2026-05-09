Otobüste Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Otobüste Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

Otobüste Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
09.05.2026 16:23
Zonguldak Alaplı'da halk otobüsüne emekleyerek binen 2 yaşındaki kız çocuğu, şoför tarafından bulundu.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ailesi telefon satan dükkana girdiği sırada, emekleyerek özel halk otobüsüne binen 2 yaşındaki kız çocuğunu evine giderken fark eden şoför Gündüz Çimen, yaşananları anlattı. Çimen, "Ekmeğimi alıp geldim, evime doğru devam ederken ışıklarda durdum. Araçtan bir çocuk sesi geldi. Bir anda şok oldum. Çocuk ağlıyordu, 2 yaşında, konuşamıyordu. Ağlıyor, feryat ediyordu" dedi.

Olay, önceki gün Alaplı ilçesi özel halk otobüsü durağında meydana geldi. Karadeniz Ereğli'den Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Gündüz Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi. Bu sırada kapısı açık şekilde duran otobüse 2 yaşındaki kız çocuğu emekleyerek bindi ve arka koltuğa oturdu. Çimen, araca binip evine doğru yola çıktığı esnada bir ağlama sesi duyarak arkasına baktı ve çocuğu fark etti.

ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRDİ, AİLESİNE TESLİM ETTİ

Ağlayan çocuğu sakinleştiren Çimen, durumu yetkililere bildirdi. O anlar, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Garaj amirliğine dönen Çimen, çocuğu ekiplerin yanına götürdü. Ekiplerin çalışması ile ailesinin telefoncuya gittiği esnada çocuğun yanlarından ayrıldığı tespit edildi. Zabıtaya başvuran aile, çocuğun garaj amirliğinde olduğunu öğrendi. Çimen, buraya gelen aileye çocuğu teslim etti. Çocuğun ailesinin Afgan uyruklu olduğu belirtildi.

'YA UNUTULDU YA KENDİSİ BİNDİ'

25 yıllık şoförlük yapan ve aynı zamanda Gökhasan köyü muhtarı Gündüz Çimen, "Akşam 18.30 gibi Ereğli'den hareket ettim. Alaplı'ya gelip yolcumu boşalttım. Perona çektim arabamı, ekmek almaya gittim. Ekmeğimi alıp eve gideceğim. Ekmeğimi alıp geldim, evime doğru devam ederken ışıklarda durdum. Araçtan bir çocuk sesi geldi. Bir anda şok oldum. Çocuk ağlıyordu, 2 yaşında, konuşamıyordu. Ağlıyor, feryat ediyordu. Durdum, arkaya doğru gidip baktım. Beşli koltuğun önünde bir tane kız çocuğu. Görünce şok oldum. Oradan aldım, sakinleştirmek için yanıma getirdim. Oradan dönüp tekrar çocuğun bindiği yere tekrar geldim. Orada ailesi var mı yok mu; bakındım. Baktım kimse yok. Durak Başkanı Adem Durmuş'u arayıp anlattım, 'Ya unutuldu ya kendisi bindi' dedim. Yazıhaneye geldim, Adem Bey ile polisi aradık. Polisler geldi, bu arada ailesi de zabıtaya başvurmuş, 'Çocuğumuz kayıp' diye. Yarım saat sonra ailesi geldi, polislerle sorduk, 'Neredeydi, ne şekilde oldu' diye. Bizim Site durağının karşısında telefoncu dükkanına girmiş annesi, babası da dükkanın önünde, elinden tuttuğunu söylüyor, çocuk bir anda elinden kurtuluyor, o anda benim arabanın kapısı açık, arabaya biniyor çocuk. Orada anne-babaya çocuğu teslim ettik. Onlar da sağ olsun teşekkür etti" dedi.

'GERÇEKTEN ŞOK OLDUM'

Çocuğun ağlamasını duyunca şok olduğunu söyleyen Çimen, "O anlatılamaz, gerçekten şok oldum. İşim bitmiş, arabada yolcu yok. Bir anda çocuk ağlamaya başlayınca şok oldum. İnsan ne yapacağını da bilemiyor, o an ki şeyle. Şok oldum. Anlatılabilecek bir şey değil. Bir anne, baba 2 yaşında çocuğun elini nasıl bırakır. Gözden nasıl kaybolur? Ben şok oldum ama en büyük mutluluğum, çocuğun canına hiçbir şey gelmeden ailesine teslim ettim" diye konuştu.

'AİLE ZABITAYA BAŞVURMUŞ'

Alaplı Özel Halk Otobüsleri Durak Başkanı Adem Durmuş ise "Çocuğu bulan arkadaşımız Gündüz Çimen beni aradı, 'Arabada çocuk unutulmuş' dedi. 'Çocuğu al da ofise getir' dedim. Ofise getirdi tabii biz de polisi aradık. 15-20 dakika sonra polis geldi. Zabıta, polisi arıyor. Aile zabıtaya başvurmuş. Biz dedik, 'Gelsin itfaiyenin oraya.' Aile gelince polislerle birlikte çocuğu aileye teslim ettik. Aile, Afganlı aile. Onun için de gerekeni söyledik, çocuklarının elini bırakmamaları için. Gerekeni söyledik, polis ekipleri de teslim etti" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüste Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika

