İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu

11.05.2026 07:25
İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde tansiyon yeniden yükseldi. İran’ın talepleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın “kabul edilemez” açıklaması sonrası petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. Brent petrol yeni haftaya yüzde 5’e yakın artışla 105 dolar seviyesinde başladı. Piyasalarda petrolün daha da yükselebileceği endişesi öne çıkarken, altın ve gümüş fiyatlarında da hareketlilik yaşandı.

Petrol fiyatları geçen haftayı “korunan ateşkes” ve “kalıcı anlaşma umutları” etkisiyle yüzde 8,2 düşüşle kapatmıştı. Ancak İran ve ABD’den gelen sert açıklamalar piyasadaki tansiyonu yeniden yükseltti.

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya 105 dolar seviyelerinde başladı. Geçen hafta kapanışına göre yaklaşık yüzde 5’lik artış dikkat çekti.

TRUMP: KABUL EDİLEMEZ

İran’ın, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine verdiği yanıtı Pakistan üzerinden ilettiği belirtildi. Tahran yönetimi, müzakerelerin savaşın sona erdirilmesine odaklanacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın yanıtını değerlendirdiği açıklamasında, “Beğenmedim, tamamen kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE YAPTIRIM TALEBİ

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan ablukasının kaldırılmasını istedi. İran ayrıca savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesini, saldırmazlık garantisi verilmesini ve petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde kaldırılmasını talep etti.

ABD tarafının İran’ın teklifini “kabul edilemez” olarak değerlendirmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı yeniden artırdı. Piyasalarda petrolün daha da yükselebileceği endişesi öne çıktı.

“İRAN’DA KİMSE TRUMP’I MEMNUN ETMEK İÇİN PLAN YAPMIYOR”

İranlı bir yetkili ise Trump’ın açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Yetkili, “Trump’ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran’da hiç kimse Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran’a karşı sürekli yeniliyor.” dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

ABD-İran hattında gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki düşüş, değerli metalleri destekledi. Gram altın 6 bin 836 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 176 TL, yarım altın 22 bin 345 TL, Cumhuriyet altını ise 46 bin 42 TL seviyesinde işlem gördü. Ons altın fiyatı 4 bin 686 dolar oldu. Gümüş tarafında ise gram fiyatı 117,86 TL, ons gümüş fiyatı ise 80,76 dolar seviyesinde işlem gördü.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
