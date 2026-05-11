Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında Amerikan mühimmat stoklarının ciddi şekilde azaldığını öne süren Demokrat Senatör Mark Kelly’ye sert tepki gösterdi.

Eski bir donanma kaptanı olan Kelly, CBS’e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına girme kararını eleştirdi. Kelly, operasyonun “stratejik hedef, plan ve zaman çizelgesinden yoksun” olduğunu savunarak, savaşta kullanılan bazı kritik silah sistemlerinin yıllar içinde ancak yeniden üretilebileceğini söyledi.

“RAKAMLAR ŞOKE EDİCİ”

Pentagon’dan aldığı brifinglere değinen Kelly, Tomahawk füzeleri, ATACMS, SM-3, THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerine ait stok seviyelerinin “şoke edici” boyutta olduğunu ifade etti.

Kelly, devam eden çatışmalar nedeniyle ABD’nin mühimmat rezervlerinin ciddi şekilde azaldığını öne sürdü.

HEGSETH’TEN SERT ÇIKIŞ

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Kelly’nin açıklamalarını reddetti.

Hegseth, “Kaptan Mark Kelly yine iş başında. Şimdi de televizyonda aldığı ‘gizli’ Pentagon brifingi hakkında yanlış ve aptalca konuşuyor.” ifadelerini kullandı. Hegseth ayrıca Kelly’yi hassas bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla suçladı.