Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı

11.05.2026 07:00
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Demokrat Senatör Mark Kelly’nin ABD’nin İran savaşı nedeniyle mühimmat stoklarının tükendiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kelly, Pentagon brifinglerinde Tomahawk, THAAD ve Patriot sistemlerinin stok seviyelerinin “şoke edici” olduğunu savundu. Hegseth ise Kelly’yi gizli bilgileri paylaşmakla suçlayarak, açıklamalarının “yanlış ve aptalca” olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında Amerikan mühimmat stoklarının ciddi şekilde azaldığını öne süren Demokrat Senatör Mark Kelly’ye sert tepki gösterdi.

Eski bir donanma kaptanı olan Kelly, CBS’e verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşına girme kararını eleştirdi. Kelly, operasyonun “stratejik hedef, plan ve zaman çizelgesinden yoksun” olduğunu savunarak, savaşta kullanılan bazı kritik silah sistemlerinin yıllar içinde ancak yeniden üretilebileceğini söyledi.

“RAKAMLAR ŞOKE EDİCİ”

Pentagon’dan aldığı brifinglere değinen Kelly, Tomahawk füzeleri, ATACMS, SM-3, THAAD ve Patriot hava savunma sistemlerine ait stok seviyelerinin “şoke edici” boyutta olduğunu ifade etti.

Kelly, devam eden çatışmalar nedeniyle ABD’nin mühimmat rezervlerinin ciddi şekilde azaldığını öne sürdü.

HEGSETH’TEN SERT ÇIKIŞ

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Kelly’nin açıklamalarını reddetti.

Hegseth, “Kaptan Mark Kelly yine iş başında. Şimdi de televizyonda aldığı ‘gizli’ Pentagon brifingi hakkında yanlış ve aptalca konuşuyor.” ifadelerini kullandı. Hegseth ayrıca Kelly’yi hassas bilgileri kamuoyuyla paylaşmakla suçladı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 08:02:45. #7.12#
