Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

10.05.2026 16:12
Bu akşam oynanacak El Clasico öncesi Barcelona Kulübü acı bir haberle sarsıldı. Katalan ekibini çalıştıran teknik direktör Hansi Flick'in babası hayatını kaybetti. Hansi Flick'in bu akşam Real Madrid ile oynanacak maçta takımının yanında olmak istediği belirtildi.

Bu akşam El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacak olan ve La Liga'da şampiyonluk için saatleri sayan Barcelona Kulübü, aldığı acı haberle sarsıldı. 

HANSI FLICK'İN BABASI HAYATINI KAYBETTİ 

Barcelona, teknik direktörü Hansi Flick'in babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Flick ve ailesine destek mesajı verilerek "FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi. 

TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İspanyol basınındaki haberlere göre; Zorlu karşılaşma öncesinde gelen acı haber Barcelona camiasında büyük üzüntü yaratırken, Alman teknik adam Hansi Flick'in takımını böylesine kritik bir gecede yalnız bırakmak istemediği ve takımının başında olacağı ifade edildi.

PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid CF karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak maçta Barcelona, sahadan en az 1 puanla ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

    Yorumlar (2)

  • Eko Set Eko Set:
    Fotoğraf babasının degil ama !!! T.d ölmüş gibi algi yaratmaya çalışiyonuz. 1 0 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Yahu fotoya t.direktor koyuyonuz, babasi öldü diyonuz . Haber tiklansin diye bin bir takla atiyonuz!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:35:59. #7.13#
