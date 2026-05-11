Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi

11.05.2026 10:20
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılığa etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Böcek bu kapsamda dün akşam 18.35’te başlayan ve sabaha karşı 03.00’e kadar süren ek ifade verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in itirafçı olmasının ardından eski başkan Muhittin Böcek de savcılığa etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi.

DOSYADA PEŞ PEŞE SÜRPRİZ GELİŞME

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 5 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturmanın yargı süreci devam ederken dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvet, yolsuzluk, edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamalarının yer aldığı soruşturmada, ikisi tutuklu toplam 41 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

ÖNCE OĞLU İTİRAFÇI OLDU

Davada ikinci duruşmanın ardından eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek itirafçı oldu. Bu gelişmenin hemen ardından Muhittin Böcek’in de ek ifade vermek üzere savcılığa başvuruda bulunduğu belirtildi.

SAVCILIKTA SAATLERCE İFADE VERDİ

10 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde adliyeye getirilen Muhittin Böcek’in savcılıktaki ifade işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. Böcek’in savcılığa “itirafçı” kapsamında ek ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına çıkarıldı. Dün akşam saat 18.35’te başlayan işlemlerin sabaha karşı 03.00’e kadar devam ettiği bildirildi.

AVUKATLARI HUZURUNDA İFADE VERDİLER

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde her iki şüphelinin de avukatları eşliğinde ayrıntılı beyanda bulunduğu öğrenildi. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli konulara ilişkin sorular yöneltildiği belirtildi.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığın hazırladığı 702 sayfalık iddianamede Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
