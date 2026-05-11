Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler

Savcı Sayan\'dan kafa karıştıran sözler
11.05.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili eski belediye başkanı ve milletvekili Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Terörsüz Türkiye” tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik baskıların sonuç vermeyeceğini savundu. Erdoğan’ın devlet, millet ve bayrak konusunda geri adım atmayacağını belirten Sayan "MHP rahatsız mı olur? Hiç fark etmez” ifadelerini kullandı.

AK Parti’de geçmişte belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Terörsüz Türkiye” süreci üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “devlet, millet ve bayrak” konusunda geri adım atmayacağını savunan Sayan, böyle bir durumda milliyetçi kesimlerin Erdoğan etrafında birleşeceğini öne sürdü.

“HALKIN KABUL ETMEYECEĞİ TALEPLERİ KABUL ETMEZ”

Savcı Sayan paylaşımında, 2014 yılındaki çözüm sürecini hatırlatarak o dönemde de “kabul edilmeyecek şartların” dayatıldığını iddia etti. Erdoğan’ın o süreçte geri adım atmadığını söyleyen Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan’ın üstüne ne kadar giderseniz gidin, halkın kabul etmeyeceği talepleri önüne koyarsanız, yine geri adım atmayacaktır. Yine tercihini devletten, milletten ve bayraktan yana koyacaktır."

“MHP RAHATSIZ MI OLUR? HİÇ FARK ETMEZ”

Sayan, paylaşımında Cumhur İttifakı içinde yaşanabilecek olası kırılmalara da değindi. Erdoğan’ın “Bu ülkeyi böldürmem, teslim etmem” diyerek milletin karşısına çıkması halinde geniş bir destek alacağını savunan Sayan, “MHP rahatsız mı olur? Hiç fark etmez” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ TABANINDAN DESTEK GELİR”

Savcı Sayan açıklamasında, böyle bir süreçte farklı siyasi görüşlerden destek gelebileceğini de ileri sürdü. İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Zafer Partisi tabanından destek alınabileceğini vurgulayan Sayan, "İYİ Parti ve tabanından destek gelir, Yavuz Ağıralioğlu cephesinden de gelir, Büyük Birlik tabanından da gelir, hatta Zafer Partisi seçmeninden bile destek gelir" dedi. 

“MANSUR YAVAŞ BİLE AYNI ÇİZGİDE DURABİLİR”

Sayan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da “vatanın bütünlüğü” söz konusu olduğunda Erdoğan ile aynı çizgide durabileceğini savundu. Paylaşımında, “Mansur Yavaş gibi devlet refleksi güçlü isimler bile konu vatanın bütünlüğü olduğunda Sayın Erdoğan’ın yanında aynı çizgide durabilir” ifadelerine yer verdi.

İşte Savcı Sayan'ın paylaşımının ilgili kısmı; 

2014 çözüm sürecinde de bütün iyi niyetine rağmen derin yapılar ve PKK süreci bozmak istedi. Kabul edilmeyecek şartları dayattılar. Sayın Erdoğan elinin tersiyle itti.

Sonra, Apo ve derinler hendek savaşlarını başlattılar. Kandil üzerinden Türkiye’ye diz çöktüreceklerini sandılar.

Hendeklerle Tayyip Erdoğan’ı yeneceklerini düşündüler.

Ama söz konusu vatandı…

Yine geri adım atmadı.

Devleti kimseye teslim etmedi.

Bugün “Terörsüz Türkiye” tartışmalarında da dikkatle bakıyorum…

Birileri yine terörsüz Türkiye söylemi ve Apo üzerinden Sayın Erdoğan’ı sıkıştırabileceklerini sanıyor.

Buraya açık açık yazıyorum:

Sayın Erdoğan’ın üstüne ne kadar giderseniz gidin, halkın kabul etmeyeceği talepleri önüne koyarsanız, yine geri adım atmayacaktır.

Yine tercihini devletten, milletten ve bayraktan yana koyacaktır. Bu ülkeyi Apo ve yandaşlarına teslim etmeyecektir.

Bunun siyasi bedeli ne olur?

Cumhur İttifakı içinde kırılmalar mı yaşanır?

MHP rahatsız mı olur?

Hiç fark etmez…

Erdoğan, “Bu ülkeyi böldürmem, teslim etmem” diyerek milletin önüne çıkarsa; bugün karşısında duran birçok milliyetçi kesim bile destek verir.

İYİ Parti ve tabanından destek gelir, Yavuz Ağıralioğlu cephesinden de gelir, Büyük Birlik tabanından da gelir, hatta Zafer Partisi seçmeninden bile destek gelir.

Hatta şaşırmam… Mansur Yavaş gibi devlet refleksi güçlü isimler bile, konu vatanın bütünlüğü olduğunda Sayın Erdoğan’ın yanında aynı çizgide durabilir. Çünkü mesele siyaset üstü bir meseleye dönüşür.

O zaman Sayın Erdoğan seçimi %60’ın üzerinde bir rakamla kazanır.

Çünkü bu milletin kırmızı çizgisi devlettir, vatandır, bayraktır.

Dolayısıyla herkes kiminle uğraştığının farkında olsun.

AK Parti’den ayrılıp parti kuranlar…

İhanet edip meydan okuyanlar…

“Kendimizi büyütürüz” diyenler…

Ne oldu?

Milletin gözünde Erdoğan’ın karşısında büyüyemediler. Çünkü Erdoğan sadece bir siyasetçi değil; kriz anlarında geri adım atmayan bir lider profili çizdi.

Sayın Baykal’ın dediği gibi:

“Erdoğan’la inatlaşmayın…”

Karadeniz’in hırçın dalgaları gibidir; önüne çıkan küçük hesapları alır götürür.

Bunu da bir yere not edin.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paşinyan’dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı
İstanbul’da güneşi gören sahile koştu İstanbul'da güneşi gören sahile koştu
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Çok sinirlendi Sergen Yalçın’ı çıldırtan soru Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
Uğurcan Çakır’dan Trabzonspor’a olay yaratacak gönderme Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme
Kazayı gören gözlerine inanamadı Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

10:52
Mert Hakan’ın Fener kariyeri bitti
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:45
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor Arda’nın öğrencisi gelecek
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek
10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:57
Mauro Icardi’ye sürpriz talip
Mauro Icardi'ye sürpriz talip
09:43
Khamzat’ı yenerek şampiyon olan Sean Strickland’ın paylaşımı bomba
Khamzat'ı yenerek şampiyon olan Sean Strickland'ın paylaşımı bomba
09:33
Savaş Hindistan’ı fena vurdu Modi’den vatandaşlarına 2 kritik çağrı
Savaş Hindistan'ı fena vurdu! Modi'den vatandaşlarına 2 kritik çağrı
09:31
Aziz Yıldırım çalışmalara başladı: İşte kampanya sloganı
Aziz Yıldırım çalışmalara başladı: İşte kampanya sloganı
09:24
Caner Erkin ve eşi maç yüzünden tartıştı: Allah’ım sen sabır ver ya
Caner Erkin ve eşi maç yüzünden tartıştı: Allah’ım sen sabır ver ya
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
09:07
Yok böyle penaltı Koca camianın kaderini değiştirdi
Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi
09:02
Güle güle Ederson İşte yeni adresi
Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
08:50
Araç sahipleri dikkat Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
Araç sahipleri dikkat! Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor
08:43
Ali Koç’tan beklenen açıklama geldi
Ali Koç'tan beklenen açıklama geldi
08:42
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
Barış umudu zayıfladı, altın çakıldı
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
05:05
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:07:05. #7.12#
SON DAKİKA: Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.