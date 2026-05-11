Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

11.05.2026 09:07
TFF 2. Lig play-off finalinde Elazığspor’u penaltılar sonucu 8-7 mağlup eden Muğlaspor, Trendyol 1. Lig’e yükseldi. Maça ise kaleci Furkan’ın kurtardığı penaltıda seken topun ağlara gitmesi damga vurdu.

TFF 2. Lig play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor arasında oynanan mücadele büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi ve uzatma dakikaları nefes kesen karşılaşmada kazanan, seri penaltı atışları sonunda Muğlaspor oldu. Rakibini penaltılar sonucunda 8-7 mağlup eden Muğlaspor, Trendyol 1. Lig’e yükselen son takım olarak adını tarihe yazdırdı.

GECEYE DAMGA VURAN PENALTI

Karşılaşmanın en çok konuşulan anı seri penaltı atışlarında yaşandı. Elazığspor kalecisi Furkan, rakip oyuncunun kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı. Ancak seken top yeniden oyun alanında kaldı ve ağlarla buluştu.

Pozisyon sonrası tribünlerde büyük şaşkınlık yaşanırken hakem gol kararını verdi. Kritik an, maçın kaderini belirleyen pozisyonlardan biri oldu.

MUĞLASPOR’DA BÜYÜK SEVİNÇ

Seri penaltı atışlarının ardından büyük sevinç yaşayan Muğlasporlu futbolcular ve taraftarlar, tarihi başarıyı coşkuyla kutladı. Uzun süredir 1. Lig hedefi için mücadele eden Muğla temsilcisi, finalde mutlu sona ulaşmayı başardı. Elazığspor cephesinde ise kaçan fırsat sonrası büyük üzüntü yaşandı.

İşte o penaltıdan kareler:

