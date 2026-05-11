Savaş Hindistan'ı fena vurdu! Modi'den vatandaşlarına 2 kritik çağrı

11.05.2026 09:33
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran savaşı sonrası yaşanan enerji krizi nedeniyle vatandaşlara yakıt tasarrufu çağrısı yaptı. Modi, petrol ve dizel kullanımının azaltılmasını isterken, vatandaşlardan yurt dışı seyahatleri ve düğünleri en az bir yıl ertelemelerini istedi. Hindistan’ın Orta Doğu enerji kaynaklarına bağımlılığı nedeniyle krizden ciddi şekilde etkilendiği belirtilirken, hükümetin daha önce acil durum yetkileriyle yakıt dağıtımına müdahale ettiği öğrenildi.

“PETROL VE DİZEL KULLANIMINI AZALTMALIYIZ”

Pazar günü düzenlenen halk buluşmasında konuşan Modi, toplu taşıma kullanımının artırılması gerektiğini belirtti.

“Petrol ve dizel kullanımımızı azaltmalıyız. Metro olan şehirlerde metro kullanmalıyız. Araç kullanmak zorundaysak da ortak araç kullanımını tercih etmeliyiz.” diyen Modi, döviz tasarrufuna da vurgu yaptı.

“YURT DIŞI SEYAHATLERİ BİR YIL ERTELEYİN”

Modi, vatandaşlardan altın alımını azaltmalarını ve yurt dışı seyahatlerini ertelemelerini istedi.

“Orta sınıfta yurt dışında düğün yapma, tatil yapma ve seyahat etme kültürü giderek yayılıyor. En az bir yıl boyunca yurt dışı seyahatlerini ertelemeliyiz.” ifadelerini kullandı. Son yıllarda Hintli çiftlerin özellikle Tayland’daki lüks otellerde düğün yapmayı tercih ettiği belirtiliyor.

ENERJİ KRİZİ HİNDİSTAN’I VURDU

1,4 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, Orta Doğu’dan yaptığı petrol ve doğal gaz ithalatı nedeniyle İran krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısının ardından Hindistan hükümetinin daha önce acil durum yetkilerini kullanarak sanayiye ayrılan yakıtı hanelere yönlendirdiği öğrenildi.

    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    ineklerinize dua edin kurtarsınlar sizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
