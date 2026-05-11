Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda\'nın öğrencisi gelecek

Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların forvet hattını güçlendirmek için Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in genç golcüsü Kaua Elias’ı gündemine aldığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncu için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü.

GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDE KAUA ELIAS VAR

Haberlere göre Galatasaray yönetimi, Shakhtar forması giyen 20 yaşındaki Kaua Elias’ı yakından takip ediyor. Arda Turan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Ukrayna ekibinin, yüksek bonservis bedeli karşılığında genç oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların özellikle genç ve potansiyelli bir forvet arayışında olduğu ifade edilirken, Kaua Elias’ın listenin üst sıralarında yer aldığı aktarıldı.

SHAKHTAR’IN İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Ukrayna basınında çıkan haberlerde Shakhtar Donetsk’in genç yıldız için 35 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Flamengo’nun ara transfer döneminde yaptığı 22 milyon euroluk teklifin reddedildiği hatırlatılırken, Galatasaray’ın transferi bitirebilmesi için çok daha yüksek bir rakamı gözden çıkarması gerektiği vurgulandı. Shakhtar’ın, Kaua Elias için ödediği bonservis bedelinin yaklaşık iki katını talep etmesi dikkat çekti.

SHAKHTAR 17 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Shakhtar Donetsk, Brezilyalı golcüyü 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Fluminense’den 17 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç yaşına rağmen Avrupa’da dikkat çekmeyi başaran Kaua Elias’ın piyasa değerinin kısa sürede yükseldiği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna temsilcisiyle 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Kaua Elias, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atıp 7 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.