Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda\'nın öğrencisi gelecek
11.05.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda\'nın öğrencisi gelecek
Haber Videosu

Yeni sezon için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in genç golcüsü Kaua Elias’ı gündemine aldığı iddia edildi. Ukrayna ekibinin Brezilyalı oyuncu için 35 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların forvet hattını güçlendirmek için Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in genç golcüsü Kaua Elias’ı gündemine aldığı iddia edildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncu için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü.

GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDE KAUA ELIAS VAR

Haberlere göre Galatasaray yönetimi, Shakhtar forması giyen 20 yaşındaki Kaua Elias’ı yakından takip ediyor. Arda Turan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Ukrayna ekibinin, yüksek bonservis bedeli karşılığında genç oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği belirtildi.

Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek

Sarı-kırmızılıların özellikle genç ve potansiyelli bir forvet arayışında olduğu ifade edilirken, Kaua Elias’ın listenin üst sıralarında yer aldığı aktarıldı.

SHAKHTAR’IN İSTEDİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Ukrayna basınında çıkan haberlerde Shakhtar Donetsk’in genç yıldız için 35 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Flamengo’nun ara transfer döneminde yaptığı 22 milyon euroluk teklifin reddedildiği hatırlatılırken, Galatasaray’ın transferi bitirebilmesi için çok daha yüksek bir rakamı gözden çıkarması gerektiği vurgulandı. Shakhtar’ın, Kaua Elias için ödediği bonservis bedelinin yaklaşık iki katını talep etmesi dikkat çekti.

Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek

SHAKHTAR 17 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Shakhtar Donetsk, Brezilyalı golcüyü 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Fluminense’den 17 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç yaşına rağmen Avrupa’da dikkat çekmeyi başaran Kaua Elias’ın piyasa değerinin kısa sürede yükseldiği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna temsilcisiyle 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Kaua Elias, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atıp 7 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paşinyan’dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı
İstanbul’da güneşi gören sahile koştu İstanbul'da güneşi gören sahile koştu
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:52
Mert Hakan’ın Fener kariyeri bitti
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:23
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:19:13. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.