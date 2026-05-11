Caner Erkin ve eşi maç yüzünden tartıştı: Allah’ım sen sabır ver ya

Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Evde Hull City maçını izleyen Caner Erkin’in futbol tutkusu, çift arasında dikkat çeken bir tartışmaya neden oldu.

“EVDE BİR TANE DAHA TELEVİZYON VAR”

Şükran Ovalı’nın maç izlenmesine yönelik sitemi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ovalı’nın, "Evde bir tane daha televizyon var, orada mı izlesen?" sözlerine Caner Erkin, "İzliyoruz, ne gerek var?" yanıtını verdi.

“BEN DEĞİL, SEN İZLİYORSUN!”

Şükran Ovalı’nın, "Ben değil, sen izliyorsun!" çıkışına ise tecrübeli futbolcu şu cevabı verdi:

"Hull City’yi Premier Lig’e çıkaracağız inşallah el birliğiyle…"

ŞÜKRAN OVALI’NIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Caner Erkin’in sözleri sonrası Şükran Ovalı’nın, “Allah’ım sen sabır ver ya…” ifadeleri dikkat çekti. Çift arasında geçen konuşma kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.