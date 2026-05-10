BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz

10.05.2026 17:30  Güncelleme: 19:43
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 13 yaşındaki bir çocuğun istismar edildiğine ilişkin haberlere tepki göstererek, çocuk istismarcıları için idam cezasının geri getirilmesi çağrısında bulundu. Destici, “Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz. Bunu böyle yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder” dedi.

KONGREDE GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALAR

Great Unity Party Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Altınpark Kongre Merkezi’nde düzenlenen 14’üncü Ankara Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Mehter takımı eşliğinde salona giren Destici, konuşmasında Anneler Günü, terör, sokak hayvanları ve çocuk istismarı gibi başlıklara değindi.

“ANNELERİMİZ AĞLAMASIN”

Gazze, Doğu Türkistan ve Türkiye’de yaşanan olaylara değinen Destici, annelerin yaşadığı acılardan söz ederek, “Her yerde annelerimiz gözyaşı döküyor. Biz BBP olarak artık annelerimiz ağlamasın diyoruz” ifadelerini kullandı.

“30’UNU BİRDEN ASACAĞIZ”

Çocuk istismarı olaylarına sert tepki gösteren Destici, “13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Bu hangi dine, hangi vicdana sığar? Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz, 30’unu birden ibret olsun diye asacağız” dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu çocuk tecavüzcüleri işte daha dün 13 yaşında bir çocuğu onlarca kişi istismar ediyor. 13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani bu hangi dine sığar, hangi insanlığa sığar, hangi vicdana sığar? 30 kişi mi bu ahlaksızlığı, bu caniliği yapmış? Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz, 30'unu birden ibret olsun diye asacağız. Bunu böyle yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder. Eksilmez. Nitekim görüyoruz. Eksilmiyor."


Kaynak: ANKA

