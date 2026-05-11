Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi

Yarın düzenlenecek grup toplantısında AK Parti rozeti takması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Sinan Burhan, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti" ifadelerine yer verdi.

6 MECLİS ÜYESİ DE İSTİFA EDECEK

Burcu Köksal’la birlikte 6 CHP’li belediye meclis üyesinin de AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor. Böyle bir tabloda meclisteki çoğunluk da AK Parti'ye geçmiş olacak.

SERT BİR KONUŞMA YAPABİLİR

Kulis bilgilerine göre Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılması halinde program sırasında dikkat çeken bir konuşma yapması bekleniyor. Köksal’ın özellikle CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert mesajlar vereceği öne sürüldü.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP lideri Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "Kendisini aradım ve 'Senin arkanda dururuz. Kocan bir yanlış yaptıysa gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma. Yanlışa ortak olma, parti senin arkanda kale gibi durur' dedim. Ancak geldiğimiz noktada Burcu Hanım'ın yarın çıkıp makul bir açıklama yapacak gibi bir hali durmuyor" ifadelerine yer vermişti.

ÇELİK NET YANIT VERMEMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Burcu Köksal ile ilgili yöneltilen bir soruya "Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz" yanıtını vermişti.