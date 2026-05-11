Macron çileden çıktı, Kenya\'da protokolü bozup sahneye atladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’da düzenlenen zirvede salondaki gürültüye sert tepki gösterdi. Konuşmacıları dinlemeyen katılımcılara sinirlenen Macron, sahneye çıkarak tepki gösterdi.

DAYANAMAYIP SAHNEYE ATLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’da düzenlenen “Africa Forward” zirvesinde beklenmedik bir çıkış yaptı. Salondaki katılımcıların konuşmalar sırasında kendi aralarında sohbet etmeye devam etmesi Macron’u kızdırdı. Konuşmacılara yeterince dikkat gösterilmediğini düşünen Macron, protokolü bozarak doğrudan sahneye çıktı.

MİKROFONU ELİNE ALIP TEPKİ GÖSTERDİ

Salondaki gürültü nedeniyle sinirlendiği görülen Macron, mikrofonu eline alarak katılımcılara sert sözlerle yüklendi.

Fransa Cumhurbaşkanı, “Bu tam bir saygısızlık. Başka biri hakkında konuşmak istiyorsanız, dışarı çıkın” ifadelerini kullandı.

SALONDA ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Macron’un ani çıkışı salonda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Katılımcılar sessizliğe bu tepkiye alışla karşılık verirken sunucu Macron'a teşekkür etti.