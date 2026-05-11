Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü

Adana’da etkisini artıran sıcak hava vatandaşları bunaltırken, kentte yaz mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Güneş altında termometreler 35 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölge noktaları tercih etti.

SICAKLIK 35 DERECEYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 derece olarak ölçüldü. Ancak güneş altındaki termometrelerde sıcaklık 35 dereceye kadar çıktı. Artan sıcaklık nedeniyle vatandaşların büyük bölümü parklar ve ağaçlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

“ALMANYA’DA BU HAVALARI GÖREMİYORUZ”

Almanya’dan Adana’ya ziyarete gelen ve merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda dinlenen Hamza Erkek, sıcak havanın keyif verdiğini söyledi. Erkek, “Burası 5’inci ayda dahi çok sıcak ama çok keyifli. Sıcakta klimalı ortamları ve kafeleri tercih ediyorum. Şapka takmaya dikkat ediyorum. Şimdi burada yeni başlayan güzel sıcak hava, Almanya’nın en sıcak zamanı oluyor. Bu havaları orada göremiyoruz. Çok keyifli ve mutluluk veren bir mevsim” dedi.

“TEMİZ HAVA VE ÇİÇEK KOKULARINI SEVİYORUM”

Parka yürüyüş yapmak için gelen 76 yaşındaki Yurdanur Balsoy da sıcak havaları sevdiğini belirtti. Balsoy, parkta temiz hava almanın ve çiçek kokularının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.