İnegöl'de Alacak Meselesi Kanlı Bitti

10.05.2026 11:39
Rıza Korkmaz, alacak yüzünden husumetli olduğu kişiyi bacağından vurdu, ardından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mahmut Sait Ö.'yü (33) tabancayla bacağından yaralayan Rıza Korkmaz (24), Mudanya ilçesinde saklandığı çatı katında yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış Sokak'ta meydana geldi. Sokağa aracıyla gelen Mahmut Sait Ö. ile aralarında alacak meselesi bulunan Rıza Korkmaz tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Korkmaz yanındaki iki tabancayla Mahmut Sait Ö.'ye doğru defalarca ateş etti. Mermilerden biri sağ bacağına isabet eden Mahmut Sait Ö. yaralanırken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Mahmut Sait Ö., kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Bu sırada yoldan geçen motorize trafik timinde görevli polis memuru, yaralıyı motosiklete alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mahmut Sait Ö., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen S.K. isimli kadını gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rıza Korkmaz'ın saklandığı adresi tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde Mudanya ilçesinde saklandığı evin çatı katında yakaladı. Mudanya'da adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER: Yavuz Yılmaz,Bursa -( DHA)

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
