Eski astsubay suda ölü bulundu
Eski astsubay suda ölü bulundu

Eski astsubay suda ölü bulundu
10.05.2026 19:53
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilen 26 yaşındaki Fatih Tosun’un suda cansız bedeni bulundu. Van’da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketine döndüğü öğrenilen Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Van’da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine döndüğü öğrenilen Fatih Tosun, gece saatlerinde babasından otomobilin anahtarını alarak evden ayrıldı. 

SUDA ÖLÜ BULUNDU

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı. Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Parkı civarında yaptıkları aramada,  26 yaşındaki Tosun’u Kurşunlu Sahili’nde su içerisinde hareketsiz halde buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Tosun’un cansız bedeni, polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

