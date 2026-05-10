Eski astsubay suda ölü bulundu

Van’da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine döndüğü öğrenilen Fatih Tosun, gece saatlerinde babasından otomobilin anahtarını alarak evden ayrıldı.

SUDA ÖLÜ BULUNDU

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı. Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Parkı civarında yaptıkları aramada, 26 yaşındaki Tosun’u Kurşunlu Sahili’nde su içerisinde hareketsiz halde buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Tosun’un cansız bedeni, polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.