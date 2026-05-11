Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, adaylık için gereken imza sayısına kısa sürede ulaştığı öne sürüldü.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Aziz Yıldırım, başkan adaylığı için gerekli olan 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı. Deneyimli ismin kısa sürede ulaştığı destek, seçim öncesi camiada dikkat çekti. Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya gelecek.
Uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olması sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı. Seçim sürecinde adayların açıklayacağı projeler ve teknik direktör planlamaları merak ediliyor.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?