Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, adaylık için gereken imza sayısına kısa sürede ulaştığı öne sürüldü.

24 SAATTE GEREKLİ SAYIYA ULAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Aziz Yıldırım, başkan adaylığı için gerekli olan 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı. Deneyimli ismin kısa sürede ulaştığı destek, seçim öncesi camiada dikkat çekti. Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ile Hakan Safi karşı karşıya gelecek.

GÖZLER SEÇİM SÜRECİNDE

Uzun yıllar Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olması sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yarattı. Seçim sürecinde adayların açıklayacağı projeler ve teknik direktör planlamaları merak ediliyor.