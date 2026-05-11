Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
11.05.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayında açıklanacak memur ve emekli maaş zamları öncesi HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’ndan dikkat çeken bir öneri geldi. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşların hızla eridiğini belirten Kuruoğlu, enflasyon farkının 6 ayda bir değil her ay maaşlara yansıtılması gerektiğini söyledi. Kuruoğlu ayrıca kamu çalışanları ve emeklilerin mevcut tabloda “alacaklı duruma geldiğini” savundu.

Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında yapılacak maaş zammına kilitlendiği süreçte, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kuruoğlu, yüksek enflasyon nedeniyle maaşların alım gücünü koruyamadığını belirterek enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini söyledi.

6 VERİDEN 4’Ü AÇIKLANDI

Memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesi için kritik öneme sahip enflasyon verilerinin dördüncüsü 4 Mayıs Pazartesi günü açıklandı. Böylece geriye mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları kaldı. Temmuz ayında netleşecek zam oranları için beklenti sürerken, HÜR-SEN cephesinden yeni bir öneri geldi.

“ALIM GÜCÜ KORUNAMIYOR”

Yüksek enflasyon ortamında mevcut sistemin çalışanları korumakta yetersiz kaldığını ifade eden HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon farkının belli dönemlerde maaşlara yansıtılmasının gelir kaybını önlemeye yetmediğini söyledi. Kuruoğlu açıklamasında, “Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLER ALACAKLI DURUMA GELDİ”

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre konuşan Kuruoğlu, memur ve memur emeklilerinin yaşadığı gelir kaybına dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,18 olarak gerçekleştiğini belirten Kuruoğlu, yılın ilk dört ayındaki kümülatif enflasyonun yüzde 14,64’e ulaştığını söyledi. Yılbaşında memur ve emeklilere verilen yüzde 11’lik maaş artışının ilk dört ayda enflasyonun altında kaldığını belirten Kuruoğlu, “Kamu çalışanları ve emekliler alacaklı duruma geldi” dedi.

“YOKSULLUK SINIRI 112 BİN TL’Yİ AŞTI”

Refah payı düzenlemesinin zorunlu hale geldiğini ifade eden Kuruoğlu, özellikle sabit gelirli vatandaşların ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Kuruoğlu, “Yoksulluk sınırı 112 bin TL’yi aştı. Bu seviyenin altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emekliler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik veriler ile vatandaşın günlük yaşamı arasındaki farkın giderek büyüdüğünü söyleyen Kuruoğlu, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarını telafi edecek kalıcı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor. Hükümet ile yetkili sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmelerde zam oranı önceden belirleniyor. Ancak 6 aylık enflasyonun bu oranı aşması durumunda oluşan fark maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise doğrudan 6 aylık TÜFE oranında zam yapılıyor. Maaş zamları ocak ve temmuz aylarında netleşirken, hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE verileri esas alınıyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye Türk kültürünü tanıttı Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar

15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:27:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.