Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı - Son Dakika
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı

10.05.2026 18:12  Güncelleme: 18:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ekonomik misyon kapsamında gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. İkili, 'Asırlık Zarafet' sergisini gezdi ve Anadolu kültür mirasını yansıtan eserleri inceledi. Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde'ye iğne oyası ve sarma tekniğiyle hazırlanan bir broş hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Ekonomik Misyon” kapsamında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Belçika Kraliçesi Mathilde ile Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde’yi Muayede Salonu girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ikili, bir süre sohbet ettikten sonra sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirdi.

“ASIRLIK ZARAFET” SERGİSİNİ GEZDİLER

Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde daha sonra Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Asırlık Zarafet” sergisini ziyaret etti. Türk kültür mirasının geçmişten geleceğe taşınmasını amaçlayan sergide, geleneksel sanatların modern yorumları tanıtıldı. İkili, dokuma tezgahlarında hazırlanan eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

EL EMEĞİ BROŞ HEDİYE EDİLDİ

Gezi sırasında Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye Olgunlaşma Enstitüsü eğitmenleri tarafından hazırlanan özel bir broş hediye etti. İğne oyası ve sarma tekniğiyle bir haftada hazırlanan broşta hanımeli, kasımpatı ve lale figürleri yer aldı.

“ANATOLIA” KOLEKSİYONUNA YAKIN İLGİ

Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde, modacı Özgür Masur’un imzasını taşıyan “Anatolia” koleksiyonundaki kıyafetleri de inceledi. Anadolu’daki kadın enstitülerinde yürütülen 3 yıllık araştırma sonucunda hazırlanan 100 parçalık koleksiyonda, geleneksel üretim teknikleri ve kumaşlar modern tasarımlarla yeniden yorumlandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde’yle İstanbul’da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

