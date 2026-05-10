Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı
Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı

10.05.2026 19:48
Tekirdağ sahillerinde deniz suyunun turuncu ve kahverengi tonlara dönüşmesi dikkat çekti. Marmara Denizi kıyılarında görülen renk değişiminin, artan plankton yoğunluğundan kaynaklandığı belirtilirken uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarındaki yükselişin bu oluşumu tetiklediğini ve durumun mevsimsel olduğunu açıkladı.

Tekirdağ kıyılarında plankton yoğunluğunun artmasıyla birlikte deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi renge büründü. Marmara Denizi’nde oluşan dikkat çekici görüntü vatandaşların ilgisini çekerken, uzmanlar durumun mevsimsel etkilerden kaynaklandığını belirtti.

SICAKLIK ARTIŞI PLANKTONLARI TETİKLEDİ

Uzmanlar, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte planktonların hızla çoğaldığını ifade etti. Oluşan renk değişiminin özellikle kıyı kesimlerinde daha belirgin görüldüğü kaydedildi.

“MEVSİMSEL BİR DURUM”

Yetkililer, denizde görülen turuncu ve kahverengi tabakanın olağanüstü bir durum olmadığını, plankton yoğunluğuna bağlı olarak dönemsel şekilde yaşanabildiğini aktardı.

Yerel Haberler, Deniz Su, Tekirdağ, Marmara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    yakında valinedinizin pet günlüklerinide yayınlılayacaksınız anlaşılan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
