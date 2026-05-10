Selahattin Baki\'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın eski yöneticilerden Selahattin Baki'ye yönetim kurulu listesinde yer vereceği öne sürülmüştü.
NTV'ye açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, söz konusu iddialarla ilgili konuşarak çıkan haberlerin tamamını kesin bir dille yalanladı.
Aziz Yıldırım dahil hiç kimseyle konuşmadığını ifade eden Selahattin Baki, "Pazartesi'den beri yurtdışındaydım. Dün akşam geldim. Kimseyle bir görüşmem, konuşmam olmadı. Hatta Barış Göktürk ile bile Çarşamba gününden beri konuşmadık. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.
