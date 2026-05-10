Selahattin Baki\'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın eski yöneticilerden Selahattin Baki'ye yönetim kurulu listesinde yer vereceği öne sürülmüştü.

SELAHATTİN BAKİ'DEN AZİZ YILDIRIM İDDİALARINA CEVAP

NTV'ye açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, söz konusu iddialarla ilgili konuşarak çıkan haberlerin tamamını kesin bir dille yalanladı.

''GÖRÜŞMEM, KONUŞMAM OLMADI''

Aziz Yıldırım dahil hiç kimseyle konuşmadığını ifade eden Selahattin Baki, "Pazartesi'den beri yurtdışındaydım. Dün akşam geldim. Kimseyle bir görüşmem, konuşmam olmadı. Hatta Barış Göktürk ile bile Çarşamba gününden beri konuşmadık. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.