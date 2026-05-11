Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
11.05.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. “Hesabınızdan işlem yapıldı” yalanıyla kandırılan savcı, toplam 850 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, savcının parasının kurtarıldığı öğrenildi.

Dolandırıcıların son hedefi İstanbul’da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, savcıyı “hesabınızdan işlem yapıldı” yalanıyla kandırarak toplam 850 bin TL dolandırdı.

SAVCIYI SABİT HATTAN ARADILAR

Olay, 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. (33), mesai bitiminin ardından evine giderken 212’li sabit bir hattan arandı. 

Sabah’ın haberine göre telefondaki kişi kendisini banka çalışanı olarak tanıttı. Şüpheli, savcının hesabından limit kullanımı yapıldığını söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına girip hesabını kontrol etmesini istedi.

HESABINDAN 480 BİN TL ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Mobil uygulamaya giriş yapan Savcı H.G., hesabından 480 bin TL çekildiğini fark etti. Şüpheli şahıs, gönderilen hesabı tanıyıp tanımadığını sordu. Telefonu kapatan dolandırıcı, işlemin iptali için yeniden arayacağını söyledi.

“TERS İŞLEM” YALANIYLA KREDİ ÇEKTİRDİLER

Bir süre sonra tekrar arayan şüpheli, bu kez “ters işlem” yapılacağını söyleyerek savcıya 370 bin TL’lik kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı, çekilen kredi tutarının da daha önce para gönderilen hesaba EFT yapılmasını istedi. Savcı H.G. söylenenleri yerine getirerek parayı gönderdi.

BANKAYI ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

EFT işleminin ardından durumdan şüphelenen Savcı H.G., hesabına erişim sağlayamayınca bankayı aradı. Bankadan aldığı bilgiyle toplam 850 bin TL dolandırıldığını öğrenen savcı büyük şok yaşadı. Savcı H.G.’nin şüphelilerden şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri, Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCININ PARASI KURTARILDI

Soruşturma kapsamında savcı H.G.’nin dolandırılan parasının savcılık tarafından kurtarıldığı ve mağduriyetinin giderildiği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası’nın 1’incisi sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası'nın 1'incisi sona erdi
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar

16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:08:18. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.