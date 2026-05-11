Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Dolandırıcıların son hedefi İstanbul’da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, savcıyı “hesabınızdan işlem yapıldı” yalanıyla kandırarak toplam 850 bin TL dolandırdı.

SAVCIYI SABİT HATTAN ARADILAR

Olay, 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. (33), mesai bitiminin ardından evine giderken 212’li sabit bir hattan arandı.

Sabah’ın haberine göre telefondaki kişi kendisini banka çalışanı olarak tanıttı. Şüpheli, savcının hesabından limit kullanımı yapıldığını söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına girip hesabını kontrol etmesini istedi.

HESABINDAN 480 BİN TL ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Mobil uygulamaya giriş yapan Savcı H.G., hesabından 480 bin TL çekildiğini fark etti. Şüpheli şahıs, gönderilen hesabı tanıyıp tanımadığını sordu. Telefonu kapatan dolandırıcı, işlemin iptali için yeniden arayacağını söyledi.

“TERS İŞLEM” YALANIYLA KREDİ ÇEKTİRDİLER

Bir süre sonra tekrar arayan şüpheli, bu kez “ters işlem” yapılacağını söyleyerek savcıya 370 bin TL’lik kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı, çekilen kredi tutarının da daha önce para gönderilen hesaba EFT yapılmasını istedi. Savcı H.G. söylenenleri yerine getirerek parayı gönderdi.

BANKAYI ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

EFT işleminin ardından durumdan şüphelenen Savcı H.G., hesabına erişim sağlayamayınca bankayı aradı. Bankadan aldığı bilgiyle toplam 850 bin TL dolandırıldığını öğrenen savcı büyük şok yaşadı. Savcı H.G.’nin şüphelilerden şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık koordinesinde çalışma başlatan polis ekipleri, Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCININ PARASI KURTARILDI

Soruşturma kapsamında savcı H.G.’nin dolandırılan parasının savcılık tarafından kurtarıldığı ve mağduriyetinin giderildiği öğrenildi.