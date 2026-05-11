İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao\'yu alacak

Milan’da Rafael Leao krizi büyüyor. Son olarak Atalanta karşılaşmasında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Portekizli yıldızın, İtalyan ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. İtalyan basını, transfer için istenen bonservis bedelini de duyurdu.

ATALANTA MAÇINDA TEPKİ ÇEKTİ

Milan’ın sahasında Atalanta’ya 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Rafael Leao tribünlerin hedefi oldu. Portekizli futbolcu, hem sahada kaldığı süre boyunca hem de oyundan alınırken taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Leao ile Milan arasındaki bağların büyük ölçüde koptuğu öne sürüldü.

MILAN 50 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan yönetimi, Rafael Leao için yaklaşık 50 milyon euro bonservis talep ediyor. Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun, kulüpteki geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtildi. Milan’ın, oyuncunun piyasa değerinin daha fazla düşmesini istemediği ve bu nedenle transfere sıcak baktığı ifade edildi.

YILLIK MAAŞI 7 MİLYON EURO

26 yaşındaki futbolcunun Milan ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunurken, yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazandığı aktarıldı. Avrupa’dan birçok kulübün Leao’nun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

GOL HASRETİ SÜRÜYOR

Rafael Leao’nun performansındaki düşüş de dikkat çekiyor. Portekizli yıldızın yaklaşık 70 gündür gol atamadığı belirtilirken, bu sezon lig ve kupada çıktığı 30 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı verdiği kaydedildi.