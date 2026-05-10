Çatalca'da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı

10.05.2026 20:19
İstanbul Çatalca’da 2 kişi, denize açıldıkları jet skinin üzerinden düştü. Olayda bir kişi kolu kırık halde kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, suda kaybolan diğer kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’un Çatalca ilçesi açıklarında jet skinin üzerinden düşen 2 gençten biri hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, Ormanlı Mahallesi sahilinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiraladıkları jet ski ile denize açılan Y.E.D. (22) ve İ.K.G. (23) henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD, sualtı arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denize düşen İ.K.G. kolu kırık halde, sudan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Y.E.D.’nin bulunması için ise bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin denizde yaptığı 4 saatlik çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. 

Kaynak: İHA

İstanbul, Çatalca

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
