Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
11.05.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
Haber Videosu

Yeni sezon öncesi yabancı kontenjanı nedeniyle harekete geçen Fenerbahçe’de büyük ayrılık operasyonu başladı. Sarı-lacivertlilerin 8 yabancı futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Şampiyonluk hasretini bir sezon daha sona erdiremeyen Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması başladı. Sarı-lacivertli ekipte değişecek yabancı oyuncu kuralı nedeniyle geniş çaplı bir operasyon planlanırken, birçok futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

YABANCI KONTENJANI İÇİN TEMİZLİK BAŞLIYOR

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kontenjanı nedeniyle kadrosunda yer açmak isteyen Fenerbahçe’nin önemli değişikliklere hazırlandığı öğrenildi. Başkanlık seçiminin ardından teknik direktörünü belirlemeyi planlayan sarı-lacivertli kulüp, transfer çalışmalarını da yeni teknik ekiple birlikte yürütecek. Fenerbahçe’nin özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme süreci öncesinde kadroyu büyük ölçüde şekillendirmek istediği belirtildi.

KİRALIK OYUNCULARA VEDA

Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Ayrıca farklı kulüplerde kiralık olarak bulunan birçok oyuncunun da yeni sezon planlamasında yer almadığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin Omar Fayed, Becao, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic ve Amrabat’ı kadroda düşünmediği öne sürüldü.

DIEGO CARLOS VE AMRABAT’A TEKLİF VAR

İtalyan ekibi Como’nun Diego Carlos’un bonservisini almak istediği belirtilirken, Amrabat için de çeşitli kulüplerin devrede olduğu aktarıldı. Diğer oyuncularla ilgili kararın ise başkanlık seçiminin ardından netleşmesi bekleniyor.

EDERSON GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Fenerbahçe’nin Ederson ile de yollarını ayırmayı planladığı iddia edildi. Oosterwolde, Brown, Fred ve Nene için gelen tekliflerin de değerlendirileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de yeni transferler için bütçe oluşturmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası’nın 1’incisi sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası'nın 1'incisi sona erdi
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar

17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:13:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.