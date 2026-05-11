Fenerbahçe\'den Salah bombası: Süper Lig\'i sallamaya geliyor

11.05.2026 16:15
Liverpool’dan ayrılacağını açıklayan Mohamed Salah için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig tarihinin en ses getiren imzalarından biri olabilir.

Liverpool’dan ayrılacağını açıklayan Mohamed Salah’ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mısır basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, dünya yıldızı futbolcu için dev bir teklif hazırladı.

FENERBAHÇE MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, Mohamed Salah’ın menajeriyle transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuya uzun vadeli bir proje sunduğu öne sürüldü. Salah’ın adı son dönemde Suudi Arabistan ekipleriyle de anılırken, Mısırlı yıldızın ilk etapta Avrupa’da kalmak istediği belirtildi.

YILLIK 20 MİLYON EURO TEKLİF

Mısır basınındaki iddialara göre Fenerbahçe, Mohamed Salah’a yıllık 20 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Sarı-lacivertli kulübün, Avrupa’dan gelen teklifler arasında en yüksek rakamı sunduğu ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig tarihinin en ses getiren imzalarından biri olabilir.

KARARINI TEKLİFLERDEN SONRA VERECEK

Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mohamed Salah’ın, transfer döneminde gelecek diğer teklifleri de değerlendireceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceğine sezon sonunda karar vermesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    hahaha gs yine çöpe yanlatıyor febeyi. 0 0 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    maçta gördük 0 0 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yalan haber 0 0
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    tamam yatacak bir futbolcu daha bulmuş fenerbahçe 0 0 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yalan habrr 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
