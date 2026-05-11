Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Keban Barajı\'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
11.05.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Keban Barajı\'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Haber Videosu

Elazığ’daki Keban Barajı’nda yoğun yağışlar ve kar sularının etkisiyle su seviyesi yükseldi. Olası taşkın riskine karşı barajın 6 tahliye kapağı 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde son dönemde etkili olan yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle rezervuara yoğun su girişi yaşandı.

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974’te işletmeye alınan barajda su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması üzerine tahliye kapaklarının açılmasına karar verildi.

Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

6 TAHLİYE KAPAĞI AÇILDI

Olası taşkın riskine karşı Keban Barajı’nın 6 tahliye kapağı açılarak saniyede 361 metreküp su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Keban Barajı’nın kapakları daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında yoğun yağışlar nedeniyle açılmıştı. Böylece baraj kapakları 7 yıl aradan sonra 4’üncü kez açılmış oldu.

Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

VATANDAŞLAR O ANLARI İZLEMEYE GELDİ

Baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan güçlü su akışı vatandaşların da ilgisini çekti. Bölgeye gelen çok sayıda kişi o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Gaziantep’ten Giresun’a giderken bölgeden geçtiğini söyleyen Özcan Karadere, kapakların açılacağını duyunca mola verdiğini belirtti.

Karadere, “Kurak geçen yıllardan sonra bu yıl yağışların bol olması sevindirici oldu. Kapakların açılmasını izledik, bizim için güzel bir an oldu” dedi.

Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

“ÜLKEMİZİN GURUR KAYNAĞI”

Vatandaşlardan Ercan Tuncel ise Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin Türkiye için önemli bir değer olduğunu ifade ederek, su seviyesinin yıllar sonra yeniden maksimum noktaya yaklaşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kapakların açılışını DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Keban Belediye Başkan Vekili Abdullah Demir, Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya ile bazı kurum temsilcileri de takip etti.

Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Şampiyonluk sonrası Erden Timur’dan Galatasaray’a duygusal mektup Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Marmara’da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı
Eski astsubay suda ölü bulundu Eski astsubay suda ölü bulundu
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz

16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper atağı
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper atağı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 16:48:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.