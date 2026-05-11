Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
11.05.2026 17:17
11.05.2026 17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisindeki Türk vatandaşları, İstanbul'a döner dönmez karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı, 3 Türk yolcudan alınan numunelere ilişkin "Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır" açıklamasında bulundu.

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği ‘MV Hondius’ gemisindeki tüm yolcular ülkelerine gönderildi. Türk yolcuların sağlık durumuna ilişkin son durum paylaşıldı.

"5 KİŞİDE HERHANGİ BİR KLİNİK BELİRTİ VEYA SEMPTOM YOK"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

GEMİDE SADECE 32 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KALDI

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, yolcuların tahliyesinin gerçekleştiği gemide sadece 32 kişilik mürettebatın kaldığını bildirdi. Basına açıklama yapan Garcia, gün boyunca yakıt ikmali yapan MV Hondius'un kalan mürettebat ile akşam saatlerinde Tenerife'den ayrılacağını kaydetti.

Bakan Garcia ayrıca, "Gemi yola çıktıktan ve uçak kalktıktan sonra, protokol gereği limanın dezenfeksiyonuna başlayacağız. Bu işlem alanında uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

120'YE YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İki gündür liman girişinde karaya bağlanmadan, açıkta demir atmış şekilde bekleyen MV Hondius'ta seyahat eden 23 ülkeden 120'ye yakın kişi tahliye edildi. Tahliye operasyonuna katılan tüm askeri, sivil personel ve yolculara virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafetleri giydirildi.

GEMİDEKİ HANTAVİRÜS VAKALARI

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia Limanı'ndan hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan tarihlerinde Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Santa Elena'ya geldiğinde gemiden 30 kadar yolcunun yanı sıra hayatını kaybeden yolcunun cesedi ile semptom bulunan Hollandalı eşi de ayrılmıştı.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius, Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

Tenerife'den tahliye edilen yolculardan 1 Fransız ve 1 ABD'li de ülkelerine gittiklerinde hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Ülkeye yeni bir virüs belası getirmeyin 2 sene ıssız bir adada karantinaya atın 9 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    milletede macera lazım ... zorla pandemi çıkarmaya çalışıyorlar beceremediler bir türlü 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
