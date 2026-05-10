TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası'nın 1'incisi sona erdi

10.05.2026 20:44
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Tekvando Federasyonu işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen Tekvando Fetih Kupası, Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda birçok genç sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

TEKVANDO FETİH KUPASI'NIN 1. DÜZENLENDİ

İstanbul'un farklı ilçelerinden çok sayıda genç sporcunun katılımıyla Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon sona erdi.

''TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ''

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen gençleri spora yönlendirip Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek "Bir genç, ilk olarak muhatap alınmak ister. Spor o çocuğun muhatap alındığını gösterir. bir aile çocuğuna yatırım yapmak istiyorsa önce sporla başlamalı. Sporcu çocuklarda ciddi özgüven olduğunu gördük. Bağımlılıklara karşı oluyorlar. Dijital dünyanın esiri olmuyorlar. Spora verilmiş her çocuk kurtarılmış ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayan bir çocuk oluyor. Biz de bu organizasyonla Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

''ÇOK CİDDİ SPORCU VAR''

Organizasyona katılımın çok iyi olduğunu aktaran Çiçen, "Türkiye'deki herkes sporu çok seviyor. Görülmeyen amatör sporlarda çok ciddi sporcu var. Katılım ilk seneye göre çok iyi. İnşallah bir dahaki sene artarak devam edecek ve gelenekselleşecek. Bireysel sporlarda ciddi bir lisanslı sporcu sayısı var. Buraya yatırım yaparak Türkiye'nin sporda gelişmesine katkı sağlayabiliriz. Mayıs ayı Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği ay. Biz de Türkiye Tekvando Federasyonu, TÜGVA İstanbul teşkilatı ve Pusula Fetih Spor Kulübü'yle beraber bir fetih kupası düzenlemek istedik. İlk defa böyle bir niyete girdik. 40'a yakın kulüp, 200'e yakın sporcu burada kendini gösteriyor. Herkesin gençlere yatırım yapıp gençleri önemsediği bir çağda spor olmazsa olmaz bir şey. Tekvando da Türkiye'de çok ilgi duyulan bir spor. Umarım Fetih Kupası bizden sonra da devam eder ve geleneksel hale gelir. Bu birliktelikle inşallah İstanbul'da daha fazla spor organizasyonu yapar ve gençlere katkı sağlamış oluruz." diye konuştu.

''TÜGVA İLE BERABER ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ''

Türkiye Tekvando Federasyonu Temsilcisi Bekir Türk ise şunları söyledi:

"Bundan sonra TÜGVA ile beraber çok güzel işler yapacağız. Çünkü amacımız bir, gençliğimizi çok iyi yerlere götürmek. TÜGVA'daki özveriyi gördük. Biz de onların bulunduğu her alanda destek vereceğimizi dile getirdik. Son zamanlarda okullarda yaşananları görüyorsunuz. Hepimizin amacı gençliğimizi çok güzel yetiştirmek ve ülkemize hizmet etmeleri için onları bir yere getirmek. Başarı daha sonra geliyor. TÜGVA bu işte güzel emekler sarf ediyor, biz de federasyon olarak onların yanında olacağız."

