Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu

11.05.2026 18:03
Kocaeli Karamürsel'de 1,6 milyon TL'lik araç satış bedelini alamadığı gerekçesiyle baba ve oğlunu öldüren 76 yaşındaki İzzet Kalyon ilk kez konuştu. Kanser hastası olduğu için tahliye edilen Kalyon, aylarca parasını alamadığını ve tehdit edildiğini öne sürdü. Olay günü "öldürülme korkusuyla" ateş ettiğini savunan sanık, "Pişmanım ama hem malımı hem canımı kaybedeceğimi düşündüm" dedİ.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, sattığı otomobilin parasını alamadığını öne sürdüğü baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla öldüren 76 yaşındaki İzzet Kalyon, tahliye edilmesinin ardından olayın perde arkasını anlattı. Kanser hastalığı nedeniyle cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı yönünde rapor verilen Kalyon, “Ben para için adam öldürmem. Öldürülme korkusuyla ateş ettim” dedi.

10 AY BOYUNCA PARASINI ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Olay, 3 Temmuz 2025’te Kayacık Mahallesi 220. Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre İzzet Kalyon, yaklaşık 10 ay önce 1 milyon 600 bin liraya sattığı otomobilin ücretini alamadığı Aykut Canımoğlu ve babası Mehmet Canımoğlu ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kalyon, açılan davaya neden katılmadıklarını ve parasını ne zaman ödeyeceklerini sorması üzerine tartışmanın başladığını, hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürdü. Yaşanan arbede sırasında tabancayla ateş eden Kalyon, baba ve oğulu öldürdü.

“DEKONT GÖSTERDİ, GÜVENDİM" 

İzzet Kalyon, Aykut Canımoğlu ile yıllarca aynı akaryakıt istasyonunda çalıştıklarını belirterek aralarında güven ilişkisi olduğunu söyledi. Aracın satışı sırasında kendisine banka dekontu gösterildiğini anlatan Kalyon, paranın oğlunun hesabına geçtiğini düşündüğünü ifade etti.

Kalyon, “4 yıl aynı sofrada yemek yedik. Bana gerçek dekont gösterdi. Ben de güvendim, noterde imzayı attık. Sonra oğlumu aradım, para hesaba geçmemişti” dedi.

Aykut Canımoğlu

“BİZİ AYLARCA OYALADILAR"

Satışın ardından defalarca ödeme sözü verildiğini ancak paranın bir türlü gönderilmediğini öne süren Kalyon, hem Aykut Canımoğlu’nun hem de ailesinin kendilerini sürekli ertelediğini savundu.

Canımoğlu ailesinin evine defalarca gittiğini belirten Kalyon, “Bir hafta, 15 gün, cuma günü derken bizi 10 ay boyunca oyaladılar. Sonra çevreden başka mağdurlar olduğunu öğrendim. O zaman dolandırıldığımı anladım” diye konuştu.

“Paradan sebep adam vurulmaz”

Kalyon, yaşananların yalnızca para meselesi olmadığını savunarak, “Paradan sebep adam vurulmaz. Ben 50 yıl çalışarak kazandım. Sürekli aşağılandım, tehdit edildim” ifadelerini kullandı.

Olay günü hastaneye gitmek üzere evden çıktığını söyleyen Kalyon, Canımoğlu ailesiyle tesadüfen karşılaştığını anlattı.

Mehmet Canımoğlu 

“ELİNİ BELİNE ATTI, ÜZERİME YÜRÜDÜ”

Olay anını detaylarıyla anlatan Kalyon, tartışma sırasında Aykut Canımoğlu’nun kendisine küfür ettiğini ve üzerine yürüdüğünü öne sürdü.

“Hastaneye giderken karşılaştık. Mahkemeye neden gelmediklerini sordum. Bana ‘Paranı mahkemeden alırsın’ dedi. Dönerken arkamdan küfür etti. Sonra elini beline attı ve üzerime yürüdü. Silahı olduğunu biliyordum. Ben de korkup ateş ettim” dedi.

Mehmet Canımoğlu’nun da kendisine doğru geldiğini ileri süren Kalyon, “Elinde silah mı telefon mu vardı bilmiyorum. Bana yaklaşınca onu da vurduk” ifadelerini kullandı.

KANSER RAPORUYLA TAHLİYE EDİLDİ 

Kasten öldürme” suçundan iki kez müebbet hapis istemiyle yargılanan İzzet Kalyon’un sağlık durumuyla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi.

Mahkemeye gönderilen raporda, prostat kanseri tedavisi gören sanığın cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Kalyon’un tahliyesine karar verdi.

İzzet Kalyon

“PİŞMANIM AMA KORKTUM"

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Kalyon, “Pişmanım. Can almak iyi bir şey değil. Ama hem malımı hem canımı alacaklarını düşündüm. Öldürülme korkusuyla bu olayı yaptım” dedi.

OĞLU: BABAM GECELERİ UYUYAMIYORDU

İzzet Kalyon’un oğlu Şenol Kalyon da babasının aylar boyunca psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

Babalarının defalarca hukuki yollara başvurduğunu anlatan Şenol Kalyon, “Babam geceleri uyuyamıyordu. Sürekli içine kapanmıştı. Parayı almak için herkesin kapısına gitti. Sürekli oyalanıyorduk” diye konuştu.

Şenol Kalyon ayrıca, Canımoğlu ailesi hakkında başka mağduriyet iddialarının da bulunduğunu öne sürdü.

NE OLMUŞTU ? 

Olay, 3 Temmuz 2025 yılında Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokak ortasında İzzet Kalyon'un (76) silahlı saldırısına uğradı. Baba ve oğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, baba ve oğulun hayatını kaybettiğini tespit etti. İzzet Kalyon ise polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Kalyon, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen sanık Kalyon, ilk duruşmadaki savunmasında maktul Aykut Canımoğlu ile geçmişte aynı iş yerinde çalıştıklarını, oğlunun üzerine kayıtlı otomobili 1 milyon 600 bin lira karşılığında kendisine sattığını ancak devir işlemlerinin ardından parasını alamadığını öne sürmüştü.

Olay günü hastaneye gitmek için yola çıktığında maktullerle tesadüfen karşılaştığını iddia eden sanık, alacağını sorması üzerine tartışma çıktığını ve öldürülme korkusuyla ateş ettiğini savunmuştu.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, kanser hastası olduğunu belirten sanığın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve maktullere ait olduğu iddia edilen silahların varlığının araştırılmasına karar vermişti.

