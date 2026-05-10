Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum\'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kaleme aldığı yazıda FETÖ’ye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uçum, örgütün artık yalnızca dini duyguları istismar eden bir yapı olmadığını belirterek, “FETÖ bugün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütüdür” ifadelerini kullandı.

“AÇIK YAPILANMASI ÇÖKERTİLDİ”

Uçum yazısında, FETÖ’nün Türkiye’deki açık örgütlenme kapasitesinin büyük ölçüde dağıtıldığını savundu. Ancak örgütün hücresel yapılanmalar ve yurt dışı bağlantıları üzerinden faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirten Uçum, yapının halen güvenlik tehdidi oluşturduğunu ifade etti.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kullandığı “tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet” sözlerini hatırlatan Uçum, örgütün dini duygular üzerinden devlet kurumlarına sızdığını kaydetti. Uçum’a göre FETÖ’nün ibadet ve ticaret üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin büyük kısmı sona erdirildi ancak yapı bugün daha gizli yöntemlerle hareket ediyor.

“EMPERYALİST GÜÇLERLE BAĞLANTILI”

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden birinde Uçum, FETÖ’nün uluslararası bağlantılarına işaret etti. Örgütün emperyalist güçlerin oluşturduğu bir konsorsiyumun parçası olduğunu savunan Uçum, özellikle ABD ve bazı Avrupa ülkeleriyle ilişki iddialarına vurgu yaptı.

SOSYAL MEDYA VE DEZENFORMASYON UYARISI

Mehmet Uçum, FETÖ’nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerine de dikkat çekti. Örgütün yurt dışındaki medya organları ve dijital platformlar aracılığıyla Türkiye’ye yönelik etki operasyonları yürüttüğünü savunan Uçum, siber güvenlik ve dezenformasyonla mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“AF VE KHK TARTIŞMALARIYLA ALGI OLUŞTURULUYOR”

Yazısında KHK’lılarla ilgili tartışmalara da değinen Uçum, FETÖ mensuplarına yönelik af veya infaz düzenlemesi taleplerine karşı çıktı. Bu girişimlerin “duygu sömürüsü” üzerinden yürütüldüğünü savunan Uçum, devletin FETÖ ile mücadelede taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

“MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRMELİ”

Uçum, zaman zaman yargı süreçlerine yönelik eleştiriler bulunduğunu kabul etmekle birlikte bunun devletin mücadelede zaaf yaşadığı anlamına gelmediğini ifade etti. FETÖ tamamen tasfiye edilene kadar mücadelenin sürmesi gerektiğini belirten Uçum, benzer yapılanmalara karşı da hukuk çerçevesinde özel yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.