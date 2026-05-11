Beşiktaş\'ın orta sahasına 81 milyon Euro\'luk yıldız

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, orta sahanın merkezine "lider" vasıflı bir oyuncu monte etmek için düğmeye bastı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA PALHINHA VAR

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, listesinin ilk sırasına dünyaca ünlü Portekizli yıldız Joao Palhinha’yı aldı.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Orta sahada hem fiziksel gücüyle hem de oyun kurma becerisiyle fark yaratacak bir isim arayan Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın'ın 30 yaşındaki tecrübeli isim için olumlu rapor verdiği belirtildi. Şu anda Tottenham’da kiralık olarak forma giyen Palhinha’nın bonservisi Alman devi Bayern Münih’te bulunuyor.

TOTTENHAM'IN KARARI BEKLENİYOR

Transferde belirleyici detay Tottenham’ın oyuncu hakkındaki kararı olacak. İngiliz ekibinin Palhinha’yı 25 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Premier Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme hattına yakın olan Tottenham’ın alt lige düşmesi durumunda, bu yüksek maliyetli opsiyonu kullanması beklenmiyor. Beşiktaş yönetimi, Ada temsilcisinin kararını bekleyerek, opsiyonun kullanılmaması halinde hemen devreye girecek.

81 MİLYON EURO BONSERVİS

Kariyeri boyunca Sporting, Fulham, Bayern Münih ve Tottenham gibi dev kulüplerin formasını terleten Palhinha için bugüne kadar toplamda 81 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri bir dönem 60 milyon Euro’ya kadar çıkan Portekizli ön libero, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.