El Clasico\'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal\'dan istediği şeyi açıkladı

İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico heyecanı yalnızca sahada değil, saha dışında da dev bir buluşmaya sahne oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo ile Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, dev maç öncesi bir araya gelerek sosyal medyayı salladı.
Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Rodrigo, genç yıldızla gerçekleştirdiği sohbette ilginç bir talepte bulundu. İspanyol basınına konuşan Rodrigo, Yamal’ın yeteneğine hayran kaldığını gizlemedi.
Başarılı şarkıcı, yıldız futbolcudan özel bir söz aldığını belirterek, İspanya’nın Dünya Kupası’nda finale yükselmesi durumunda, Yamal'dan final maçı için özel bilet istediğini açıkladı. İkilinin bu samimi anları, futbol ve magazin dünyasında kısa sürede günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.
