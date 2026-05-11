Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi

11.05.2026 18:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek’in bugün ek ifade verdiği öğrenildi.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. 

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ DE İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için yaptıkları başvurunun ardından dün Döşemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak Antalya Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Son olarak, Muhittin Böcek'in kendisi ve oğlunun ardından tutuklu bulunan gelini Zuhal Böcek de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulundu. Zuhal Böcek'in bugün savcılıkta ek ifade verdiği öğrenildi.

İLK İFADESİNDE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınan şüphelilerden Zuhal Böcek 3 Mayıs’ta tutuklanırken, diğer 2’si ise serbest serbest bırakılmıştı.

Zuhal Böcek savcılıktaki ifadesinde, eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini beyan etmişti. Dijital materyal incelemesinde yer alan mesajlarında Gökhan Böcek’in belediye araçlarıyla kokain taşıdığını, ihalelerden aldığı yüzde 10’luk komisyonlarla hayatını idame ettirdiğini ve boşandığı eşi için 75 milyon TL akladığını iddia eden Zuhal Böcek, sorguda bu iddialarını reddetmişti.

Eşinin varlıklı bir aileden geldiğini, babası ve annesinin borçlarını ödediğini, maddi destekte bulunduğunu anlatan Böcek, "Gökhan'ın eve para dolu çantayla da geldiğini görmedim. Uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Bir defasında cüzdanında beyaz toz kalıntılar gördüm. Gökhan'ın uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Ondan sonra cüzdanını vesaire karıştırmaya başladım. Her ne kadar Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığım belirtilmiş ise de hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım." demişti.

18:14
18:08
17:45
17:17
16:42
16:10
