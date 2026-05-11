Adıyaman\'da Anneye Şiddet İddiası

Adıyaman’da 80 yaşındaki bir anne, Anneler Günü'nde kızının şiddetine maruz kaldı.
Kızının kendisini itelemesi sonucu yere düşen ve yüzünden yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anneler Günü'nde kızının itelemesi sonucu düşerek yaralanan yaşlı kadının kızından şikayetçi olacağı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
