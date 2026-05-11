Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı

Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı
11.05.2026 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kardeşlerin kavgasında sağlık çalışanları balkona kilitlenip, polis tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilen evde kavga eden kardeşler tarafından balkona kilitlenen sağlık çalışanları, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

BİR ANDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, akşam saatlerinde 2000 Bin Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesinde meydana geldi. N.Ö.’nün evde tansiyonunun yükselerek rahatsızlanması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sırada N.Ö.’nün çocukları E.Ö. ve Y.Ö. kardeşler arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BALKONA KİLİTLEYİP BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ambulansla adrese gelen sağlık ekibi, evde bulunan kardeşler E.Ö. ile Y.Ö. arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine zor anlar yaşadı. Bıçaklı kavga sırasında kardeşlerce balkona kilitlenen sağlık çalışanları bir süre burada mahsur kaldı. Rehin kalan sağlık çalışanları polisten yardım istedi.

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDILAR

Adrese gelen polislerin müdahalesiyle sağlık çalışanları rehin oldukları evden çıkarılırken, E.Ö. ve kardeşi Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakınları sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden çıkarıldıkları sırada görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan arbede sonrası sağlık ekipleri ile olay yerinde görev yapan gazetecilerden bazılarının şikayetçi oldukları öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı
Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı
Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı
Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı


Kaynak: AA/ DHA

Kaynak: AA

Nevşehir, Güvenlik, Asayiş, Güncel, Medya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen bir kişi evinde ölü bulundu
Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti Şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
İran: Füze ve İHA’larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi İran: Füze ve İHA'larımız ABD hedeflerine ve düşmanın gemilerine kilitlendi
Avcılar’da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli Avcılar'da inşaat kepçesi üzerindeki şampiyonluk kutlamasına polis engeli
Haluk Levent, konserde Gülistan Doku’nun posteri açıp şarkı seslendirdi Haluk Levent, konserde Gülistan Doku'nun posteri açıp şarkı seslendirdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
İsrail’in İran’a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı İsrail'in İran'a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı

00:47
Tarihi golü yarışmada çıktı İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
00:25
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
00:19
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
00:11
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
00:09
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
23:22
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
22:30
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 02:02:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Kardeş Kavgasında Sağlıkçılar Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.